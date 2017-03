Top stories blue

24/03/2017 - 20:50

Onze homens e mulheres, com idades entre 20 e 27 anos, foram presos depois de se despirem e se acorrentarem nesta sexta-feira no portão com a inscrição "Arbeit macht frei" (O trabalho liberta) do antigo campo nazista polonês de Auschwitz, informou a Polícia polonesa.