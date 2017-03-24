Top stories blue

24/03/2017 - 09:35

حذرت منظمة "سيف ذي تشيلدرن" غير الحكومية من أن أكثر من 400 الف تلميذ افغاني سيضطرون الى ترك المدرسة هذه السنة بسبب انعدام الامن المتزايد في بلادهم وهو ما يجعلهم معرضين بشكل خاص الى العمل القسري والى التجنيد في المجموعات المسلحة.