Top stories blue

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  • واشنطن (أ ف ب) - 24/03/2017 - 21:05

    نكسة كبرى لترامب الذي ألزم سحب مشروع تعديل النظام الصحي (مصدر في الكونغرس)

  • بانغي (أ ف ب) - 24/03/2017 - 20:55

    مقتل 50 شخصا على الاقل بايدي عصابات مسلحة في وسط افريقيا الوسطى (سكان)

  • غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) - 24/03/2017 - 20:48

    مجهولون يغتالون قياديا في حماس في مدينة غزة (ناطق رسمي)

  • واشنطن (أ ف ب) - 24/03/2017 - 18:30

    وزير الخارجية الاميركي سيزور مقر الحلف الاطلسي ببروكسل نهاية اذار/مارس (مسؤول)

  • موسكو (أ ف ب) - 24/03/2017 - 16:02

    تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى الهجوم على قاعدة روسية في الشيشان (سايت)

  • جنيف (أ ف ب) - 24/03/2017 - 15:37

    سويسرا تفتح تحقيقا في التجسس على الاتراك في سويسرا (النيابة)

  • اسطنبول (أ ف ب) - 24/03/2017 - 13:58

    11 قتيلا في غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تركيا (وكالة)

  • بروكسل (أ ف ب) - 24/03/2017 - 12:32

    توجيه التهمة الى السائق الموقوف في انتورب البلجيكية بمحاولة تنفيذ عمل "ذي طابع ارهابي"

  • موسكو (أ ف ب) - 24/03/2017 - 12:16

    بوتين يستقبل زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن في موسكو

  • القاهرة (أ ف ب) - 24/03/2017 - 11:14

    اخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك (محام)

  • لندن (أ ف ب) - 24/03/2017 - 09:28

    الشرطة تعلن توقيف مشتبه بهما آخرين ليلا في اطار التحقيق حول اعتداء لندن

  • باريس (أ ف ب) - 24/03/2017 - 08:23

    وزير الدفاع الفرنسي يعلن ان معركة الرقة في سوريا ستبدأ "في الايام المقبلة"

  • رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) - 23/03/2017 - 20:50

    مقتل فتى فلسطيني بنيران جنود اسرائيليين في الضفة الغربية (وزارة الصحة)

  • اسطنبول (أ ف ب) - 23/03/2017 - 20:04

    اردوغان يدعو الى التراجع عن قرار منع الحواسيب المحمولة في الطائرات "في اسرع وقت"

  • لندن (أ ف ب) - 23/03/2017 - 19:33

    الموقوفون الثمانية في بريطانيا يشتبه بانهم اعدوا لاعمال ارهابية

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24/03/2017 - 16:50

تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى هجوما على قاعدة روسية في الشيشان

تبنى تنظيم الدولة الاسلامية هجوما على قاعدة عسكرية روسية في الشيشان خلف ستة قتلى في صفوف قوات الامن الروسية، وفق مركز سايت الاميركي لرصد المواقع الجهادية.

تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى هجوما على قاعدة روسية في الشيشان

تبنى تنظيم الدولة الاسلامية هجوما على قاعدة عسكرية روسية في الشيشان خلف ستة قتلى في صفوف قوات الامن الروسية، وفق مركز سايت الاميركي لرصد المواقع الجهادية.

24/03/2017 - 17:02

سويسرا تفتح تحقيقا في تجسس استهدف اتراكا على اراضيها

أعلنت النيابة السويسرية الجمعة أنها فتحت تحقيقا في معلومات حول عمليات تجسس استهدفت بعض المتحدرين من أصل تركي في سويسرا من قبل "جهاز استخبارات" لم تحدده.

سويسرا تفتح تحقيقا في تجسس استهدف اتراكا على اراضيها

أعلنت النيابة السويسرية الجمعة أنها فتحت تحقيقا في معلومات حول عمليات تجسس استهدفت بعض المتحدرين من أصل تركي في سويسرا من قبل "جهاز استخبارات" لم تحدده.

24/03/2017 - 16:58

11 قتيلا في غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تركيا

قتل 11 شخصا وفقد أربعة اخرين اثر غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تركيا في بحر أيجه، كما أعلنت وكالة الأنباء التركية دوغان.

11 قتيلا في غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تركيا

قتل 11 شخصا وفقد أربعة اخرين اثر غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تركيا في بحر أيجه، كما أعلنت وكالة الأنباء التركية دوغان.

24/03/2017 - 13:23

بوتين يستقبل مارين لوبن والكرملين يؤكد أنه لقاء اعتيادي

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في الكرملين زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي المرشحة للرئاسة مارين لوبن بحسب الصور التي بثها التلفزيون الروسي.

بوتين يستقبل مارين لوبن والكرملين يؤكد أنه لقاء اعتيادي

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في الكرملين زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي المرشحة للرئاسة مارين لوبن بحسب الصور التي بثها التلفزيون الروسي.

24/03/2017 - 13:21

توجيه التهمة الى السائق الموقوف في انتورب البلجيكية بمحاولة تنفيذ عمل "ذي طابع ارهابي"

اعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية الجمعة ان الرجل الذي اوقف الخميس بعدما حاول صدم مارة بسيارته في وسط مدينة انتورب شمال بلجيكا وجهت اليه تهمة "محاولة قتل ذات طابع ارهابي".

توجيه التهمة الى السائق الموقوف في انتورب البلجيكية بمحاولة تنفيذ عمل

اعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية الجمعة ان الرجل الذي اوقف الخميس بعدما حاول صدم مارة بسيارته في وسط مدينة انتورب شمال بلجيكا وجهت اليه تهمة "محاولة قتل ذات طابع ارهابي".

24/03/2017 - 13:58

الشرطة البريطانية توقف مشتبه بهما آخرين على خلفية اعتداء لندن

أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة انها اعتقلت شخصين في عملية وصفتها ب"الكبيرة" على خلفية الاعداء الإرهابي على البرلمان البريطاني وسط العاصمة لندن، وناشدت أي شخص لديه معلومات عن منفذ الهجوم أن يدلي بها للشرطة.

الشرطة البريطانية توقف مشتبه بهما آخرين على خلفية اعتداء لندن

أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة انها اعتقلت شخصين في عملية وصفتها ب"الكبيرة" على خلفية الاعداء الإرهابي على البرلمان البريطاني وسط العاصمة لندن، وناشدت أي شخص لديه معلومات عن منفذ الهجوم أن يدلي بها للشرطة.

24/03/2017 - 09:35

400 الف تلميذ افغاني سيتركون المدارس في العام 2017

حذرت منظمة "سيف ذي تشيلدرن" غير الحكومية من أن أكثر من 400 الف تلميذ افغاني سيضطرون الى ترك المدرسة هذه السنة بسبب انعدام الامن المتزايد في بلادهم وهو ما يجعلهم معرضين بشكل خاص الى العمل القسري والى التجنيد في المجموعات المسلحة.

400 الف تلميذ افغاني سيتركون المدارس في العام 2017

حذرت منظمة "سيف ذي تشيلدرن" غير الحكومية من أن أكثر من 400 الف تلميذ افغاني سيضطرون الى ترك المدرسة هذه السنة بسبب انعدام الامن المتزايد في بلادهم وهو ما يجعلهم معرضين بشكل خاص الى العمل القسري والى التجنيد في المجموعات المسلحة.

24/03/2017 - 13:09

مبارك عاد إلى منزله واسدال الستارة على الفصل الأخير في فصول ثورة 2011

استعاد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حريته الجمعة وغادر المستشفى العسكري الذي أمضى فيه القسم الأكبر من فترة السنوات الست من احتجازه، لتسدل بذلك الستارة على ثورة 2011.

مبارك عاد إلى منزله واسدال الستارة على الفصل الأخير في فصول ثورة 2011

استعاد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حريته الجمعة وغادر المستشفى العسكري الذي أمضى فيه القسم الأكبر من فترة السنوات الست من احتجازه، لتسدل بذلك الستارة على ثورة 2011.

24/03/2017 - 16:42

باريس تتوقع بدء معركة الرقة خلال ايام لكن الطريق لا يزال صعبا ميدانيا

أعلنت باريس الجمعة ان معركة استعادة مدينة الرقة السورية من تنظيم الدولة الاسلامية ستبدأ في الايام المقبلة، لكن الطريق لا يزال صعبا امام قوات سوريا الديموقراطية التي تخوض منذ اشهر اشتباكات عنيفة للسيطرة على معقل الجهاديين الابرز في سوريا.

باريس تتوقع بدء معركة الرقة خلال ايام لكن الطريق لا يزال صعبا ميدانيا

أعلنت باريس الجمعة ان معركة استعادة مدينة الرقة السورية من تنظيم الدولة الاسلامية ستبدأ في الايام المقبلة، لكن الطريق لا يزال صعبا امام قوات سوريا الديموقراطية التي تخوض منذ اشهر اشتباكات عنيفة للسيطرة على معقل الجهاديين الابرز في سوريا.

24/03/2017 - 10:25

مقتل جندي سعودي بصاروخ أطلق من اليمن

قتل جندي سعودي بصاروخ أطلقه المتمردون الحوثيون من اليمن وأصاب قاعدة عسكرية قرب الحدود كما اعلنت وزارة الداخلية السعودية الجمعة.

مقتل جندي سعودي بصاروخ أطلق من اليمن

قتل جندي سعودي بصاروخ أطلقه المتمردون الحوثيون من اليمن وأصاب قاعدة عسكرية قرب الحدود كما اعلنت وزارة الداخلية السعودية الجمعة.

24/03/2017 - 10:22

الملكية الاردنية تقترح حلولا طريفة بعد حظر الأجهزة الإلكترونية في الطائرات

حاولت الخطوط الجوية الملكية الاردنية التخفيف من وقع قرار حظر الأجهزة الإلكترونية في مقصورات الطائرات مقترحة حلولا بديلة طريفة على ركابها.

الملكية الاردنية تقترح حلولا طريفة بعد حظر الأجهزة الإلكترونية في الطائرات

حاولت الخطوط الجوية الملكية الاردنية التخفيف من وقع قرار حظر الأجهزة الإلكترونية في مقصورات الطائرات مقترحة حلولا بديلة طريفة على ركابها.

24/03/2017 - 08:09

اردوغان مستاء من العلاقات بين موسكو والمقاتلين الاكراد في سوريا

اعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس عن "المه" حيال العلاقات التي تربط روسيا والولايات المتحدة بالمقاتلين الاكراد في سوريا والذين تعتبرهم انقرة مجموعات "ارهابية".

اردوغان مستاء من العلاقات بين موسكو والمقاتلين الاكراد في سوريا

اعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس عن "المه" حيال العلاقات التي تربط روسيا والولايات المتحدة بالمقاتلين الاكراد في سوريا والذين تعتبرهم انقرة مجموعات "ارهابية".

24/03/2017 - 08:53

تثبيت تعيين فريدمان اليهودي المؤيد للاستيطان سفيرا لواشنطن في اسرائيل

ثبت مجلس الشيوخ الأميركي الخميس تعيين السفير المقبل في اسرائيل ديفيد فريدمان المحامي اليهودي المقرب من الرئيس دونالد ترامب والمعروف بمواقفه المؤيدة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تثبيت تعيين فريدمان اليهودي المؤيد للاستيطان سفيرا لواشنطن في اسرائيل

ثبت مجلس الشيوخ الأميركي الخميس تعيين السفير المقبل في اسرائيل ديفيد فريدمان المحامي اليهودي المقرب من الرئيس دونالد ترامب والمعروف بمواقفه المؤيدة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

24/03/2017 - 16:58

11 قتيلا في غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تركيا

قتل 11 شخصا وفقد أربعة اخرين اثر غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تركيا في بحر أيجه، كما أعلنت وكالة الأنباء التركية دوغان.

11 قتيلا في غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تركيا

قتل 11 شخصا وفقد أربعة اخرين اثر غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تركيا في بحر أيجه، كما أعلنت وكالة الأنباء التركية دوغان.

24/03/2017 - 09:17

وزير الزراعة البرازيلي يعتبر ان بلاده تخطت الأسوأ في قضية اللحوم الفاسدة

أغلقت بعض الأسواق العالمية أبوابها بوجه منتجات اللحوم البرازيلية منذ الكشف عن صادرات اللحوم الفاسدة منها، الا ان وزير الزراعة البرازيلي يؤكد أن بلاده تخطت "الأسوأ".

وزير الزراعة البرازيلي يعتبر ان بلاده تخطت الأسوأ في قضية اللحوم الفاسدة

أغلقت بعض الأسواق العالمية أبوابها بوجه منتجات اللحوم البرازيلية منذ الكشف عن صادرات اللحوم الفاسدة منها، الا ان وزير الزراعة البرازيلي يؤكد أن بلاده تخطت "الأسوأ".

23/03/2017 - 19:46

قلق في فرنسا من وعود لوبن بالخروج من منطقة اليورو

يثير سيناريو الخروج من منطقة اليورو الذي هو في صلب برنامج مارين لوبن الاقتصادي، قلقا كبيرا لدى خبراء اقتصاد ومؤسسات في فرنسا، حيث اظهرت استطلاعات الرأي ان مرشحة اليمين المتطرف ستتصدر الدورة الاولى من الاقتراع الرئاسي.

قلق في فرنسا من وعود لوبن بالخروج من منطقة اليورو

يثير سيناريو الخروج من منطقة اليورو الذي هو في صلب برنامج مارين لوبن الاقتصادي، قلقا كبيرا لدى خبراء اقتصاد ومؤسسات في فرنسا، حيث اظهرت استطلاعات الرأي ان مرشحة اليمين المتطرف ستتصدر الدورة الاولى من الاقتراع الرئاسي.

23/03/2017 - 19:18

قاض يأمر بمحاكمة رئيسة الأرجنتين السابقة في قضية مضاربة بالعملة

قرر قاض محاكمة الرئيسة الارجنتينية السابقة كريستينا كيرشنر (2007 - 2015) بتهمة ارتكاب جريمة مالية خلال ولايتها في قضية ""مستقبل الدولار" والمضاربة على أسعار الصرف لدى البنك المركزي في 2015.

قاض يأمر بمحاكمة رئيسة الأرجنتين السابقة في قضية مضاربة بالعملة

قرر قاض محاكمة الرئيسة الارجنتينية السابقة كريستينا كيرشنر (2007 - 2015) بتهمة ارتكاب جريمة مالية خلال ولايتها في قضية ""مستقبل الدولار" والمضاربة على أسعار الصرف لدى البنك المركزي في 2015.

23/03/2017 - 12:26

كندا وبلجيكا تنضمان الى بنك التنمية الذي انشأته الصين

اعلن البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي انشأته بكين الخميس الموافقة على انضمام 13 عضوا جديدا بينهم كندا، ما يعتبر مكسبا بارزا بعد اصرار الولايات المتحدة على رفض المشاركة.

كندا وبلجيكا تنضمان الى بنك التنمية الذي انشأته الصين

اعلن البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي انشأته بكين الخميس الموافقة على انضمام 13 عضوا جديدا بينهم كندا، ما يعتبر مكسبا بارزا بعد اصرار الولايات المتحدة على رفض المشاركة.

23/03/2017 - 10:05

صحيفة: كوريا الشمالية متهمة بقرصنة حساب للبنك المركزي لبنغلادش

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاربعاء ان محققين أميركيين يرون ان كوريا الشمالية يمكن أن تكون وراء سرقة 81 مليون دولار من حساب يملكه البنك المركزي لبنغلادش لدى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.

صحيفة: كوريا الشمالية متهمة بقرصنة حساب للبنك المركزي لبنغلادش

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاربعاء ان محققين أميركيين يرون ان كوريا الشمالية يمكن أن تكون وراء سرقة 81 مليون دولار من حساب يملكه البنك المركزي لبنغلادش لدى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.

23/03/2017 - 07:59

توتر اجتماعي على الرغم من بدء انتعاش اقتصادي في الارجنتين

رغم الاحصاءات الرسمية الى عكست بداية انتعاش اقتصادي في الارجنتين ما زال التوتر الاجتماعي يتصاعد في الشارع، حيث تظاهر المعلمون الاربعاء للمطالبة بزيادة الاجور في بلد بلغت نسبة التضخم فيه اربعين بالمئة.

توتر اجتماعي على الرغم من بدء انتعاش اقتصادي في الارجنتين

رغم الاحصاءات الرسمية الى عكست بداية انتعاش اقتصادي في الارجنتين ما زال التوتر الاجتماعي يتصاعد في الشارع، حيث تظاهر المعلمون الاربعاء للمطالبة بزيادة الاجور في بلد بلغت نسبة التضخم فيه اربعين بالمئة.

23/03/2017 - 07:45

القضاء يبقي على قرار تجميد الارصدة الايرانية في لوكسمبورغ

رد قضاء لوكسمبورغ الاربعاء طلب البنك المركزي الايراني برفع التجميد عن مبلغ 1,6 مليار دولار جمد العام الماضي لتعويض ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.

القضاء يبقي على قرار تجميد الارصدة الايرانية في لوكسمبورغ

رد قضاء لوكسمبورغ الاربعاء طلب البنك المركزي الايراني برفع التجميد عن مبلغ 1,6 مليار دولار جمد العام الماضي لتعويض ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.

24/03/2017 - 16:46

مديرو الفرق يرون دورا لايكليستون "المخلوع" عن عرشه

رأى مديرو الفرق المشاركة في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد أنه ما زال بإمكان البريطاني "المخلوع" بيرني ايكليستون أن يلعب دورا هاما في هذه الرياضة التي تحكم بمفاصلها لأكثر من أربعة عقود قبل أن يزيحه المالكون الجدد مجموعة "ليبرتي ميديا" الأميركية.

مديرو الفرق يرون دورا لايكليستون

رأى مديرو الفرق المشاركة في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد أنه ما زال بإمكان البريطاني "المخلوع" بيرني ايكليستون أن يلعب دورا هاما في هذه الرياضة التي تحكم بمفاصلها لأكثر من أربعة عقود قبل أن يزيحه المالكون الجدد مجموعة "ليبرتي ميديا" الأميركية.

24/03/2017 - 13:43

الاتحاد الاسيوي يعلن عن المرشحين المؤهلين لخوض انتخابات مجلس فيفا

أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الجمعة اسماء المرشحين الذين تخطوا تدقيق النزاهة وسيكون بمقدورهم خوض انتخابات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الاتحاد الاسيوي يعلن عن المرشحين المؤهلين لخوض انتخابات مجلس فيفا

أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الجمعة اسماء المرشحين الذين تخطوا تدقيق النزاهة وسيكون بمقدورهم خوض انتخابات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

24/03/2017 - 13:39

ايقاف الانكليزي ديلي الي ثلاث مباريات اوروبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بانه أوقف مهاجم توتنهام الانكليزي ديلي الي ثلاث مباريات قاريا الجمعة بعد طرده من مباراة فريقه ضد غنت الشهر الماضي في مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

ايقاف الانكليزي ديلي الي ثلاث مباريات اوروبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بانه أوقف مهاجم توتنهام الانكليزي ديلي الي ثلاث مباريات قاريا الجمعة بعد طرده من مباراة فريقه ضد غنت الشهر الماضي في مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

24/03/2017 - 09:14

تصفيات مونديال 2018: البرازيل تلحق بالاوروغواي هزيمة قاسية وميسي ينعش الارجنتين

الحقت البرازيل هزيمة قاسية بمضيفتها الاوروغواي 4-1 في الجولة الثالثة عشرة من تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال روسيا 2018 وقطعت شوطا كبيرا نحو النهائيات، في حين سجل ليونيل ميسي هدف منتخب الارجنتين الوحيد في مرمى تشيلي لينعش امالها.

تصفيات مونديال 2018: البرازيل تلحق بالاوروغواي هزيمة قاسية وميسي ينعش الارجنتين

الحقت البرازيل هزيمة قاسية بمضيفتها الاوروغواي 4-1 في الجولة الثالثة عشرة من تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال روسيا 2018 وقطعت شوطا كبيرا نحو النهائيات، في حين سجل ليونيل ميسي هدف منتخب الارجنتين الوحيد في مرمى تشيلي لينعش امالها.

24/03/2017 - 09:20

الدوري الأميركي للمحترفين: سبيرز يثأر من غريزليز ويضيق الخناق على غولدن ستايت

حقق سان انطونيو سبيرز، وصيف المنطقة الغربية، فوزه الثالث على التوالي على حساب ضيفه ممفيس غريزليز 97-90، الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

الدوري الأميركي للمحترفين: سبيرز يثأر من غريزليز ويضيق الخناق على غولدن ستايت

حقق سان انطونيو سبيرز، وصيف المنطقة الغربية، فوزه الثالث على التوالي على حساب ضيفه ممفيس غريزليز 97-90، الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

23/03/2017 - 19:21

تصفيات مونديال 2018: اليابان تثأر من الامارات وتهزمها 2-0

ثأرت اليابان لخسارتها ذهابا أمام الامارات وتغلبت عليها 2-صفر في مدينة العين الخميس في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم في كرة القدم 2018.

تصفيات مونديال 2018: اليابان تثأر من الامارات وتهزمها 2-0

ثأرت اليابان لخسارتها ذهابا أمام الامارات وتغلبت عليها 2-صفر في مدينة العين الخميس في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم في كرة القدم 2018.

23/03/2017 - 20:30

تصفيات مونديال 2018: بوفون يخوض المباراة الـ 1000 في مسيرته

يخوض حارس مرمى المنتخب الايطالي لكرة القدم جانلويجي بوفون المباراة الألف في مسيرته عندما تستضيف بلاده البانيا الجمعة في الجولة الخامسة ضمن المجموعة الرابعة من تصفيات اوروبا المؤهلة الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

تصفيات مونديال 2018: بوفون يخوض المباراة الـ 1000 في مسيرته

يخوض حارس مرمى المنتخب الايطالي لكرة القدم جانلويجي بوفون المباراة الألف في مسيرته عندما تستضيف بلاده البانيا الجمعة في الجولة الخامسة ضمن المجموعة الرابعة من تصفيات اوروبا المؤهلة الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

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المدنيون الفارون من معارك الموصل في بداية رحلة مصيرها مجهول

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