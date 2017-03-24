Top stories blue

نكسة كبرى لترامب الذي ألزم سحب مشروع تعديل النظام الصحي (مصدر في الكونغرس)
مقتل 50 شخصا على الاقل بايدي عصابات مسلحة في وسط افريقيا الوسطى (سكان)
مجهولون يغتالون قياديا في حماس في مدينة غزة (ناطق رسمي)
وزير الخارجية الاميركي سيزور مقر الحلف الاطلسي ببروكسل نهاية اذار/مارس (مسؤول)
تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى الهجوم على قاعدة روسية في الشيشان (سايت)
سويسرا تفتح تحقيقا في التجسس على الاتراك في سويسرا (النيابة)
11 قتيلا في غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تركيا (وكالة)
توجيه التهمة الى السائق الموقوف في انتورب البلجيكية بمحاولة تنفيذ عمل "ذي طابع ارهابي"
بوتين يستقبل زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن في موسكو
اخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك (محام)
الشرطة تعلن توقيف مشتبه بهما آخرين ليلا في اطار التحقيق حول اعتداء لندن
وزير الدفاع الفرنسي يعلن ان معركة الرقة في سوريا ستبدأ "في الايام المقبلة"
مقتل فتى فلسطيني بنيران جنود اسرائيليين في الضفة الغربية (وزارة الصحة)
اردوغان يدعو الى التراجع عن قرار منع الحواسيب المحمولة في الطائرات "في اسرع وقت"
الموقوفون الثمانية في بريطانيا يشتبه بانهم اعدوا لاعمال ارهابية
تبنى تنظيم الدولة الاسلامية هجوما على قاعدة عسكرية روسية في الشيشان خلف ستة قتلى في صفوف قوات الامن الروسية، وفق مركز سايت الاميركي لرصد المواقع الجهادية.
تبنى تنظيم الدولة الاسلامية هجوما على قاعدة عسكرية روسية في الشيشان خلف ستة قتلى في صفوف قوات الامن الروسية، وفق مركز سايت الاميركي لرصد المواقع الجهادية.
أعلنت النيابة السويسرية الجمعة أنها فتحت تحقيقا في معلومات حول عمليات تجسس استهدفت بعض المتحدرين من أصل تركي في سويسرا من قبل "جهاز استخبارات" لم تحدده.
أعلنت النيابة السويسرية الجمعة أنها فتحت تحقيقا في معلومات حول عمليات تجسس استهدفت بعض المتحدرين من أصل تركي في سويسرا من قبل "جهاز استخبارات" لم تحدده.
قتل 11 شخصا وفقد أربعة اخرين اثر غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تركيا في بحر أيجه، كما أعلنت وكالة الأنباء التركية دوغان.
قتل 11 شخصا وفقد أربعة اخرين اثر غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تركيا في بحر أيجه، كما أعلنت وكالة الأنباء التركية دوغان.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في الكرملين زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي المرشحة للرئاسة مارين لوبن بحسب الصور التي بثها التلفزيون الروسي.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في الكرملين زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي المرشحة للرئاسة مارين لوبن بحسب الصور التي بثها التلفزيون الروسي.
اعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية الجمعة ان الرجل الذي اوقف الخميس بعدما حاول صدم مارة بسيارته في وسط مدينة انتورب شمال بلجيكا وجهت اليه تهمة "محاولة قتل ذات طابع ارهابي".
اعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية الجمعة ان الرجل الذي اوقف الخميس بعدما حاول صدم مارة بسيارته في وسط مدينة انتورب شمال بلجيكا وجهت اليه تهمة "محاولة قتل ذات طابع ارهابي".
أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة انها اعتقلت شخصين في عملية وصفتها ب"الكبيرة" على خلفية الاعداء الإرهابي على البرلمان البريطاني وسط العاصمة لندن، وناشدت أي شخص لديه معلومات عن منفذ الهجوم أن يدلي بها للشرطة.
أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة انها اعتقلت شخصين في عملية وصفتها ب"الكبيرة" على خلفية الاعداء الإرهابي على البرلمان البريطاني وسط العاصمة لندن، وناشدت أي شخص لديه معلومات عن منفذ الهجوم أن يدلي بها للشرطة.
حذرت منظمة "سيف ذي تشيلدرن" غير الحكومية من أن أكثر من 400 الف تلميذ افغاني سيضطرون الى ترك المدرسة هذه السنة بسبب انعدام الامن المتزايد في بلادهم وهو ما يجعلهم معرضين بشكل خاص الى العمل القسري والى التجنيد في المجموعات المسلحة.
حذرت منظمة "سيف ذي تشيلدرن" غير الحكومية من أن أكثر من 400 الف تلميذ افغاني سيضطرون الى ترك المدرسة هذه السنة بسبب انعدام الامن المتزايد في بلادهم وهو ما يجعلهم معرضين بشكل خاص الى العمل القسري والى التجنيد في المجموعات المسلحة.
استعاد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حريته الجمعة وغادر المستشفى العسكري الذي أمضى فيه القسم الأكبر من فترة السنوات الست من احتجازه، لتسدل بذلك الستارة على ثورة 2011.
استعاد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حريته الجمعة وغادر المستشفى العسكري الذي أمضى فيه القسم الأكبر من فترة السنوات الست من احتجازه، لتسدل بذلك الستارة على ثورة 2011.
أعلنت باريس الجمعة ان معركة استعادة مدينة الرقة السورية من تنظيم الدولة الاسلامية ستبدأ في الايام المقبلة، لكن الطريق لا يزال صعبا امام قوات سوريا الديموقراطية التي تخوض منذ اشهر اشتباكات عنيفة للسيطرة على معقل الجهاديين الابرز في سوريا.
أعلنت باريس الجمعة ان معركة استعادة مدينة الرقة السورية من تنظيم الدولة الاسلامية ستبدأ في الايام المقبلة، لكن الطريق لا يزال صعبا امام قوات سوريا الديموقراطية التي تخوض منذ اشهر اشتباكات عنيفة للسيطرة على معقل الجهاديين الابرز في سوريا.
قتل جندي سعودي بصاروخ أطلقه المتمردون الحوثيون من اليمن وأصاب قاعدة عسكرية قرب الحدود كما اعلنت وزارة الداخلية السعودية الجمعة.
قتل جندي سعودي بصاروخ أطلقه المتمردون الحوثيون من اليمن وأصاب قاعدة عسكرية قرب الحدود كما اعلنت وزارة الداخلية السعودية الجمعة.
حاولت الخطوط الجوية الملكية الاردنية التخفيف من وقع قرار حظر الأجهزة الإلكترونية في مقصورات الطائرات مقترحة حلولا بديلة طريفة على ركابها.
حاولت الخطوط الجوية الملكية الاردنية التخفيف من وقع قرار حظر الأجهزة الإلكترونية في مقصورات الطائرات مقترحة حلولا بديلة طريفة على ركابها.
اعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس عن "المه" حيال العلاقات التي تربط روسيا والولايات المتحدة بالمقاتلين الاكراد في سوريا والذين تعتبرهم انقرة مجموعات "ارهابية".
اعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس عن "المه" حيال العلاقات التي تربط روسيا والولايات المتحدة بالمقاتلين الاكراد في سوريا والذين تعتبرهم انقرة مجموعات "ارهابية".
ثبت مجلس الشيوخ الأميركي الخميس تعيين السفير المقبل في اسرائيل ديفيد فريدمان المحامي اليهودي المقرب من الرئيس دونالد ترامب والمعروف بمواقفه المؤيدة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ثبت مجلس الشيوخ الأميركي الخميس تعيين السفير المقبل في اسرائيل ديفيد فريدمان المحامي اليهودي المقرب من الرئيس دونالد ترامب والمعروف بمواقفه المؤيدة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قتل 11 شخصا وفقد أربعة اخرين اثر غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تركيا في بحر أيجه، كما أعلنت وكالة الأنباء التركية دوغان.
قتل 11 شخصا وفقد أربعة اخرين اثر غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تركيا في بحر أيجه، كما أعلنت وكالة الأنباء التركية دوغان.
أغلقت بعض الأسواق العالمية أبوابها بوجه منتجات اللحوم البرازيلية منذ الكشف عن صادرات اللحوم الفاسدة منها، الا ان وزير الزراعة البرازيلي يؤكد أن بلاده تخطت "الأسوأ".
أغلقت بعض الأسواق العالمية أبوابها بوجه منتجات اللحوم البرازيلية منذ الكشف عن صادرات اللحوم الفاسدة منها، الا ان وزير الزراعة البرازيلي يؤكد أن بلاده تخطت "الأسوأ".
يثير سيناريو الخروج من منطقة اليورو الذي هو في صلب برنامج مارين لوبن الاقتصادي، قلقا كبيرا لدى خبراء اقتصاد ومؤسسات في فرنسا، حيث اظهرت استطلاعات الرأي ان مرشحة اليمين المتطرف ستتصدر الدورة الاولى من الاقتراع الرئاسي.
يثير سيناريو الخروج من منطقة اليورو الذي هو في صلب برنامج مارين لوبن الاقتصادي، قلقا كبيرا لدى خبراء اقتصاد ومؤسسات في فرنسا، حيث اظهرت استطلاعات الرأي ان مرشحة اليمين المتطرف ستتصدر الدورة الاولى من الاقتراع الرئاسي.
قرر قاض محاكمة الرئيسة الارجنتينية السابقة كريستينا كيرشنر (2007 - 2015) بتهمة ارتكاب جريمة مالية خلال ولايتها في قضية ""مستقبل الدولار" والمضاربة على أسعار الصرف لدى البنك المركزي في 2015.
قرر قاض محاكمة الرئيسة الارجنتينية السابقة كريستينا كيرشنر (2007 - 2015) بتهمة ارتكاب جريمة مالية خلال ولايتها في قضية ""مستقبل الدولار" والمضاربة على أسعار الصرف لدى البنك المركزي في 2015.
اعلن البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي انشأته بكين الخميس الموافقة على انضمام 13 عضوا جديدا بينهم كندا، ما يعتبر مكسبا بارزا بعد اصرار الولايات المتحدة على رفض المشاركة.
اعلن البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي انشأته بكين الخميس الموافقة على انضمام 13 عضوا جديدا بينهم كندا، ما يعتبر مكسبا بارزا بعد اصرار الولايات المتحدة على رفض المشاركة.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاربعاء ان محققين أميركيين يرون ان كوريا الشمالية يمكن أن تكون وراء سرقة 81 مليون دولار من حساب يملكه البنك المركزي لبنغلادش لدى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاربعاء ان محققين أميركيين يرون ان كوريا الشمالية يمكن أن تكون وراء سرقة 81 مليون دولار من حساب يملكه البنك المركزي لبنغلادش لدى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.
رغم الاحصاءات الرسمية الى عكست بداية انتعاش اقتصادي في الارجنتين ما زال التوتر الاجتماعي يتصاعد في الشارع، حيث تظاهر المعلمون الاربعاء للمطالبة بزيادة الاجور في بلد بلغت نسبة التضخم فيه اربعين بالمئة.
رغم الاحصاءات الرسمية الى عكست بداية انتعاش اقتصادي في الارجنتين ما زال التوتر الاجتماعي يتصاعد في الشارع، حيث تظاهر المعلمون الاربعاء للمطالبة بزيادة الاجور في بلد بلغت نسبة التضخم فيه اربعين بالمئة.
رد قضاء لوكسمبورغ الاربعاء طلب البنك المركزي الايراني برفع التجميد عن مبلغ 1,6 مليار دولار جمد العام الماضي لتعويض ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
رد قضاء لوكسمبورغ الاربعاء طلب البنك المركزي الايراني برفع التجميد عن مبلغ 1,6 مليار دولار جمد العام الماضي لتعويض ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
رأى مديرو الفرق المشاركة في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد أنه ما زال بإمكان البريطاني "المخلوع" بيرني ايكليستون أن يلعب دورا هاما في هذه الرياضة التي تحكم بمفاصلها لأكثر من أربعة عقود قبل أن يزيحه المالكون الجدد مجموعة "ليبرتي ميديا" الأميركية.
رأى مديرو الفرق المشاركة في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد أنه ما زال بإمكان البريطاني "المخلوع" بيرني ايكليستون أن يلعب دورا هاما في هذه الرياضة التي تحكم بمفاصلها لأكثر من أربعة عقود قبل أن يزيحه المالكون الجدد مجموعة "ليبرتي ميديا" الأميركية.
أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الجمعة اسماء المرشحين الذين تخطوا تدقيق النزاهة وسيكون بمقدورهم خوض انتخابات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الجمعة اسماء المرشحين الذين تخطوا تدقيق النزاهة وسيكون بمقدورهم خوض انتخابات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بانه أوقف مهاجم توتنهام الانكليزي ديلي الي ثلاث مباريات قاريا الجمعة بعد طرده من مباراة فريقه ضد غنت الشهر الماضي في مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بانه أوقف مهاجم توتنهام الانكليزي ديلي الي ثلاث مباريات قاريا الجمعة بعد طرده من مباراة فريقه ضد غنت الشهر الماضي في مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).
الحقت البرازيل هزيمة قاسية بمضيفتها الاوروغواي 4-1 في الجولة الثالثة عشرة من تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال روسيا 2018 وقطعت شوطا كبيرا نحو النهائيات، في حين سجل ليونيل ميسي هدف منتخب الارجنتين الوحيد في مرمى تشيلي لينعش امالها.
الحقت البرازيل هزيمة قاسية بمضيفتها الاوروغواي 4-1 في الجولة الثالثة عشرة من تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال روسيا 2018 وقطعت شوطا كبيرا نحو النهائيات، في حين سجل ليونيل ميسي هدف منتخب الارجنتين الوحيد في مرمى تشيلي لينعش امالها.
حقق سان انطونيو سبيرز، وصيف المنطقة الغربية، فوزه الثالث على التوالي على حساب ضيفه ممفيس غريزليز 97-90، الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
حقق سان انطونيو سبيرز، وصيف المنطقة الغربية، فوزه الثالث على التوالي على حساب ضيفه ممفيس غريزليز 97-90، الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
ثأرت اليابان لخسارتها ذهابا أمام الامارات وتغلبت عليها 2-صفر في مدينة العين الخميس في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم في كرة القدم 2018.
ثأرت اليابان لخسارتها ذهابا أمام الامارات وتغلبت عليها 2-صفر في مدينة العين الخميس في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم في كرة القدم 2018.
يخوض حارس مرمى المنتخب الايطالي لكرة القدم جانلويجي بوفون المباراة الألف في مسيرته عندما تستضيف بلاده البانيا الجمعة في الجولة الخامسة ضمن المجموعة الرابعة من تصفيات اوروبا المؤهلة الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.
يخوض حارس مرمى المنتخب الايطالي لكرة القدم جانلويجي بوفون المباراة الألف في مسيرته عندما تستضيف بلاده البانيا الجمعة في الجولة الخامسة ضمن المجموعة الرابعة من تصفيات اوروبا المؤهلة الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.